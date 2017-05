Les travailleurs de la CNAS reviennent à la charge

Par DDK | Il ya 13 minutes | 24 lecture(s)

Les travailleurs de la CNAS de Bouira sont revenus à la charge, hier, en observant trois heures d’arrêt de travail (de 9h à 12h) pour protester, une nouvelle fois, contre la nomination par la direction générale de la CNAS d’un nouveau directeur des finances et de la comptabilité (DFC). Selon le représentant syndical de l’UGTA, le mouvement de grève a touché la totalité des antennes et des centres payeurs de la CNAS de la wilaya. Pour rappel, l’installation la semaine dernière d’un nouveau DFC à la CNAS a provoqué la colère des employés de cette caisse des assurances. D’après-eux, cette nomination reste «antiréglementaire», surtout que le désormais nouveau DFC n’a jamais exercé dans les services de la CNAS et que le concours interne programmé pour les employés de la CNAS n’a toujours pas eu lieu : «Nous ne réclamons que le respect des lois et de la convention collective de la CNAS que la direction générale vient de bafouer, si non comment un administrateur qui n’a aucune expérience dans le domaine des assurances et des caisses a été nommé dans un poste aussi sensible qui exige un minimum de 15 ans d’expérience ?» s’interroge le président de la section syndicale UGTA-CNAS. Selon notre interlocuteur, le concours de promotion pour ce poste n’a toujours pas été tenu, ce qui soulève des interrogations auprès des employés, notamment ceux ayant postulé à ce concours. Notre interlocuteur précise, par ailleurs, que le mouvement de protestation se poursuivra « jusqu’à la satisfaction des revendications».

Oussama Khitouche