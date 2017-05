Les laborantins dénoncent «une mise à l’écart»

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Dans une requête adressée à la ministre de l’Éducation, Mme Nouria Benghabrit, la section syndicale UGTA des laborantins de l’éducation de la wilaya de Bouira dénonce, une nouvelle fois, ce qui a été qualifié de «mise à l’écart et de marginalisation à l’égard de cette catégorie.» Les rédacteurs de cette requête réclament, en effet, la régularisation des situations administratives des laborantins au sein du secteur de l’éducation, notamment à travers la mise en place d’un système de graduation au même titre que les autres corps de l’éducation nationale : «Nous interpellons une nouvelle fois la ministre de l’Éducation pour qu’elle se penche sur notre situation (…) Nous réclamons ainsi la mise en place d’un système d’indemnisation propre au corps des laborantins et le règlement définitif de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés quotidiennement dans notre métier. Des problèmes dus à la mise en application du décret exécutif 08/315», lit-on dans la requête. Toujours selon le même document, le décret exécutif 08/315 portant sur la loi organique du secteur de l’éducation national n’a pas pris en considération le statut «spécifique» des laborantins dans le secteur : «Ce même décret a classé les employés des laboratoires dans les catégories 05, 07 et 10, qui sont des échelons de fonctionnement et ne comportent pas la possibilité de graduation, ce qui mettra en péril notre métier et notre avenir, surtout que la majorité de nos collègues sont diplômés des universités ou des instituts spécialisés. L’on se demande alors pourquoi nous, nous n’accédons pas à notre droit de graduation à l’image de nos confrères d’autres corps ?» lit-on encore dans la même requête, où les rédacteurs ont aussi soulevé certaines «incohérences» dans le barème salarial de cette catégorie, comparativement aux autres corps de l’éducation nationale. Ils affirment, ainsi, qu’ils ne bénéficient que de la seule prime de rendement, et ce, bien qu’ils assurent à la fois un travail administratif et pédagogique : «Les articles 107 et 110 de la loi organique 315/08 stipulent que les laborantins doivent s’impliquer dans les cours de TP, dans la préparation des sujets d’examens et dans les expériences scientifiques des élèves. En gros, nous devons accompagner les enseignants dans leur travail pédagogique. Une tâche très difficile et délicate pour laquelle nous ne sommes toujours pas rémunérés», ajoutent-ils encore dans cette missive où ils réclament en dernier lieu la modification de la loi 315/08.

Oussama Khitouche