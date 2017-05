Pr Ziri met en exergue la modernisation des plateaux du CHU

Par DDK | Il ya 13 minutes | 32 lecture(s)

Le centre hospitalo-universitaire (CHU) de Tizi-Ouzou a organisé, hier, une réception d’installation des sept nouveaux chefs de services dans leurs différentes spécialités. Ces médecins ont été reçus, pour rappel, au concours national, organisé en décembre 2016 conjointement par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière et celui de l’Enseignement supérieur. La cérémonie était également une occasion pour les initiateurs de convier les journalistes à une collation, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Dans son allocution d’ouverture, le Directeur général du CHU Nedir Mohamed, Pr Ziri, a rendu un vibrant hommage à ces médecins «qui ont choisi de travailler au CHU de Tizi-Ouzou. Ils étaient bien placés au concours national, donc, ils pouvaient aller dans n’importe quel hôpital du pays», dira le premier responsable du CHU et d’ajouter : « En 1987, le CHU, qui était un secteur sanitaire, ne disposait que de quelques maîtres-assistants. Et 25 ans après, le voilà propulsé au rang d’hôpital régional et même national, puisque on reçoit des malades qui viennent d’Oran, de Sétif et d’un peu partout. Nous avons 1 100 médecins répartis sur 42 services. Actuellement, notre CHU dispose de 40 médecins aux rangs magistraux, de 14 professeurs chefs de services et de 23 aux rangs de maîtres-assistants». Tout en soulignant les efforts fournis par toute l’équipe hospitalière, Pr Ziri est revenu longuement sur la modernisation des plateaux techniques qui sont devenus des plateaux de pointe pour des soins de haut niveau. Il cite pour exemple «la programmation, incessamment, de sept greffes rénales, 40 opérations chirurgicales par semaine et 2000 contacts effectués dans le service ophtalmologie». Le DG de l’hôpital évoque également la disponibilité de deux scanners, d’une IRM et d’un service d’hématologie qui sera fonctionnel dans quelques jours : «On attend juste l’arrivée d’un matériel du Canada. Il sera classé quatrième à l’échelle nationale», révèle Pr Ziri. De leur part, le choix du CHU de Tizi-Ouzou pour les nouveaux chefs de services est motivé «par un environnement propice et une bonne direction à l’écoute du personnel», a argumenté Pr Boulassel, nouveau chef du service médecine légale, qui soulève également le problème de logement pour les médecins qui viennent d’ailleurs. Les sept nouveaux chefs de services sont : Pr Djabou, chef de service ophtalmologie, Pr Boulassel, chef du service médecine légale, Pr Zatout Ahmed, chef du service médecine du travail, Pr Smaïl Daoudi, chef du service neurologie, Pr Habarek Meziane, chef du service chirurgie générale, Pr Aït Bachir Mustapha, chef du service neurochirurgie, et Pr Abdelaziz Rachid, chef du service pneumo-phtisiologie.

Hocine Moula