«Renforcer les relations»

Par DDK | Il ya 12 minutes | 48 lecture(s)

La ministre d’État éthiopienne de la Culture et du Tourisme, Meaza Gebre Midhin, en visite officielle en Algérie, a été avant-hier l’hôte de la ville de Bouira.

La ministre a visité dans l’après-midi en compagnie du wali Mouloud Cherifi, une exposition de l’artisanat et des métiers traditionnelles au niveau de la maison de la culture Ali Zamoum. L’hôte de Bouira qui s’est arrêtée au niveau des différents stands consacrés à la poterie, l’habit traditionnel, la tapisserie, les bijoux et autres mets et plats traditionnels, a eu droit à un exposé sur les différentes facettes de la culture et de l’histoire de l’Algérie. Juste après, la délégation a assisté à un spectacle de danse assuré par la troupe éthiopienne «Land of original» (la terre des origines). Avant le coup d’envoi du spectacle, l’Ambassadeur de la république fédérale d’Éthiopie en Algérie a pris la parole pour rappeler l’histoire de relations diplomatiques entre son pays et l’Algérie. À ce propos, il fera savoir que l’Algérie a ouvert une ambassade à Addis Abeba en 1976 mais l’ouverture de la représentation de l’Éthiopie à Alger remonte seulement à une année. Abordant l’histoire récente de l’Éthiopie, l’Ambassadeur dira que son pays a longtemps souffert de la famine et de la pauvreté. Selon lui, ce sont plutôt les anciens dirigeants de son pays qui ont internationalisé ce problème mais désormais l’Éthiopie n’a plus besoin de l’aide internationale. «Notre ennemi interne en Éthiopie c’est la pauvreté et nous la combattons avec toutes nos forces», a-t-il déclaré. Sur le plan économique, l’ambassadeur fera remarquer que son pays a connu ces dernières années un développement très rapide et enregistre actuellement un taux de croissance à deux chiffres. Selon lui, «l’Éthiopie est en voie de devenir à pays à un revenu moyen. Ce sont les objectifs que nous nous sommes fixés d’ici 2020.» L’ambassadeur précisera aussi que «son pays comptent de grandes industries et exportent les fleurs vers toutes l’Europe.» «Nous comptons près de dix (10) parcs industriels et nous possédons l’une des meilleures compagnies aériennes en Afrique», a-t-il encore souligné. Sur un autre volet et concernant les relations économiques entre l’Algérie et l’Éthiopie, le diplomate éthiopien a annoncé que «le 12 mai prochain, pas moins de 150 hommes d’affaires algériens dont le puissant industriel Issad Rebrab seront en Éthiopie pour explorer les opportunités d’affaires.» Il faut rappeler qu’Issad Rebrab avait par le passé montré un intérêt à investir en Éthiopie et dans les pays de la Corne d’Afrique dans le domaine agricole et agro-industriel. L’Ambassadeur clora son intervention en précisant que «son pays et l’Algérie œuvre à renforcer les liens d’amitiés entre les deux peuples.» Après cette prise de parole, place au spectacle. Durant plus d’une heure, le public bouiri a vibré au rythme de la musique et des danses éthiopiennes au cours d’un magnifique spectacle marqué par d’inoubliables scènes de communion entre artistes éthiopiens et le public. Pour sa part, la ministre, dans une déclaration à l’APS dira : «Nous sommes très contents de visiter la wilaya de Bouira ainsi que l’Algérie, avec laquelle nous voulons renforcer davantage nos relations culturelles et diplomatiques». «Avec ces échanges culturels entre les deux pays, lesquels nous souhaitons s’étendre à d’autres domaines tel que l’économie, et à travers les exhibitions de la troupe Land of origines, je trouve beaucoup de similarité entre les cultures des deux nations», a souligné la ministre éthiopienne, qui s’exprimait en fin du spectacle. Pour rappel, la représentation entre dans le cadre de la semaine culturelle éthiopienne en Algérie.

Djamel Moulla