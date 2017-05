«358 saisines et 34 cas de dépassements enregistrés»

Par DDK | Il ya 33 minutes | 45 lecture(s)

La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) a reçu 358 saisines à la fin de scrutin, au niveau national, a affirmé, avant-hier, le président de cette instance, M. Abdelouahab Derbal. La majorité des saisines, a-t-il dit, est liée à l'aspect organisationnel. «Sur les 358, 16 sont transférées aux procureurs généraux», a encore indiqué le président de HIISE. Abdelouahab a souligné, à cet effet, «la nécessité d’amender les textes juridiques relatifs aux saisines en vue de combler les vides juridiques enregistrés lors de ces élections». Aussi, pas moins de 34 cas de dépassements ont été enregistrés lors de ce scrutin et ont été soumis aux procureurs généraux pour enquête, a souligné M. Abdelouahab Derbal. Il explique, dans ce cadre, que ces cas, émanant notamment de partis en lice pour les Législatives de 2017, concernent «des entorses à la réglementation en vigueur et dont seuls les procureurs généraux au niveau des wilayas sont habilités à statuer». À titre d’exemple, des dépassements ont été signalés, par des représentants de cinq partis et d’une liste indépendante lors du déroulement du scrutin au niveau des bureaux de vote des communes d’El Hadjar et Chorfa dans la wilaya d’Annaba. Ces dépassements ont été rapportés par des représentants des listes de l’Alliance Mouvement de la société pour la paix - Front du changement (MSP-FC), le Mouvement populaire algérien (MPA), le Parti des travailleurs (PT), le Front des forces socialistes (FFS) et des représentants de la liste des candidats libres Les fidèles de Bona. Sur un autre registre, le président de HIISE a évalué la première expérience de son instance, indiquant que "ces législatives ont permis à la HIISE de s'exercer sur le terrain en fonction de ses moyens". M. Abdelouahab Derbal a, par ailleurs, appelé à une révision de la loi organique régissant l'action de la HIISE, laquelle, a-t-il dit, "nécessite de profonds amendements, pour permettre à la HIISE d'accomplir pleinement sa mission".

L. O. CH.