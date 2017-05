Quasiment à chacun un siège

Par DDK | Il ya 34 minutes | 39 lecture(s)

Marqué par une faible affluence, le scrutin législatif du 4 Mai a donné à Boumerdès les résultats suivants, communiqués hier en milieu de journée : 2 sièges pour le FLN, 2 pour le RND et 1 siège pour chacun des six autres partis en lice dans la wilaya, à savoir le MPA, le FFS, le PEP, l'ANR, l'UMD et l'alliance MSP - Front du changement. Bien que l'opération ait été rallongée d’une heure, seulement 133 893 électeurs sur les 458 357 inscrits ont voté dans cette wilaya, soit un taux de 27, 58. Désillusion vis-à-vis des députés, manque de confiance envers la classe politique et les pouvoirs publics, ou les deux à la fois ? Vers 10h, l'on constatait déjà cette réticence des citoyens à aller aux urnes. Le taux de participation n'excédait pas alors les 3,17%. En milieu d’après-midi, il avait tout juste triplé. «Que peut-on attendre d’un député qui oublie sa région et même ses proches et ses amis, dès qu'il intègre l'APN ?», s'interrogeait un enseignant universitaire, dans la matinée du jeudi, au centre Ali Hamdane du centre-ville de l'ex-Rocher Noir. Notre interlocuteur nous affirmera qu'il n’a voté que par devoir, vu la conjoncture politique internationale. A quelques mètres de là, l'esplanade du lieudit Madaur, jouxtant trois cafétérias et d'autres pizzerias, était pleine de monde. Pas la peine de leur passer le micro pour avoir leur témoignage. Ils disaient, pour la plupart, leur choix de «boycotter». «Voter pour une personne qui, à peine élue, change son numéro de téléphone et se remarie, oubliant jusqu’à sa petite famille ? C’est un acte purement insensé». Phrase répétée, à quelques nuances près, parmi les dizaines d'occupants des tables. L'on ne se pressait nullement au niveau des centres de vote de différentes communes, y compris en fin d'après-midi. Le chef d’un centre, un CEM à Bordj Ménaïel, s'attendait, cependant, à une plus importante affluence aux environs de 15h. Certains représentants de partis, dans les circonscriptions environnantes, ont par ailleurs dénoncé certaines «irrégularités». Le surveillant principal du Front El Moustakbel nous a signalé «une grave défaillance», consistant en l'absence de bulletins de vote de son parti, entre 8 h et 9h30, dans les salles du lycée de Si Mustapha. Le chef de cet établissement, où «les irrégularités se sont multipliées», aurait refusé, plus grave encore, de «faciliter le travail aux correspondants locaux de presse», avant l'intervention de la police. Le même problème a été dénoncé à Corso et à Isserville, au CEM Tenkiche, selon les signalements des représentants du RCD et du FFS. Lors d'un bref point de presse qu'elle a tenu vers 18h30, la directrice de la DRAG, Mme Bentridi Fatima, tiendra à souligner : «Jusqu'à l'heure actuelle, aucune irrégularité ni incident n'ont perturbé les élections dans les différentes localités de la wilaya». Quarante-cinq minutes plus tard, le dépouillement fut entamé puis vite achevé, au niveau des différents centres, en raison du très faible taux de participation et de nombreux bulletins nuls. Mais tous les représentants de partis ont veillé jusqu'à une heure tardive, faisant leur propre décompte des voix en leur faveur.

Salim Haddou