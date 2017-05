3 120 policiers mobilisés le jour du scrutin

Par DDK | Il ya 33 minutes | 39 lecture(s)

Un impressionnant dispositif sécuritaire, composé de 3 120 policiers de divers grades, a été mis en place par la sûreté de wilaya de Béjaïa pour assurer le bon déroulement des élections législatives. Une grande partie de ce dispositif humain, soit 1 183 policiers, a été mobilisée au niveau du chef-lieu de wilaya, alors que les 1 937 restants ont été répartis sur les seize sûretés de daïra que compte la wilaya de Béjaïa, selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Ces policiers ont veillé au bon déroulement du scrutin au niveau des 102 centres de vote qui ont été ouverts aux électeurs, dont 35 au chef-lieu de wilaya et les 67 autres à travers les différentes sûretés de daïra, relevant du secteur de la sûreté de wilaya, a-t-on précisé. La mission assignée aux policiers mobilisés à l’occasion de ces élections législatives est «d’assurer la sécurisation des centres de vote et le bon déroulement du scrutin de l’ouverture des bureaux de vote au dépouillement.» La police était également censée assurer les opérations d’escorte des urnes en présence des chefs des centres, à l’issue du vote. Par ailleurs, ce dispositif sécuritaire spécial a aussi pour tâche, en plus de la sécurisation des places et édifices publics et des entreprises économiques, d’assurer la fluidité de la circulation routière, notamment à proximité des centres de vote.

Boualem S.