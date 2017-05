Brahim Bennadji fausse les calculs

Par DDK | Il ya 34 minutes | 56 lecture(s)

Bien qu’il soit en net recul par rapport à 2012, le Front des forces socialistes (FFS) reste la première force politique à Béjaïa.

Le parti de feu Hocine Ait Ahmed est sorti vainqueur lors du scrutin législatif de jeudi dernier en remportant quatre sièges sur les douze que compte la wilaya. Sur les 98 033 votants, 17 395 électeurs, soit un taux de 20,63%, ont voté pour le Front des Forces Socialistes. Le FLN vient en deuxième position avec deux sièges et 11,78% des voix, talonné par le RCD avec 9,38% des suffrages et 2 sièges également. Le parti d’Ahmed Ouyahia (RND) a obtenu un (1) siège avec un taux de 7,15% représentant des votants (6 027 voix), suivi de près par le Front El-Moustakbel avec 5,89%, un taux qui permet à Khaled Tazaghart de briguer un second mandat de député. Mme Ikhlef Zina, ex-député RND, a été aussi élue députée sur la liste du RPR en obtenant 5,35% des voix. Le douzième siège est revenu à Brahim Bennadji de la liste indépendante «Initiative citoyenne» accréditée de 5,22% des suffrages exprimés. L’opération de vote, qui a été prolongée jusqu’à 20h dans la commune de Béjaïa, a permis à quelque 98 033 électeurs, sur les 529 506 inscrits, de se prononcer, soit un taux de participation de 18,51%. Le taux de participation aux législatives de 2012 était de 25,11%, soit sept points de moins cette année. Les taux de participation les plus élevés des communes de la wilaya à la clôture de l’opération de vote ont été enregistrés au niveau des communes d'Ait Smaïl, Taskriout et Tinebdar, avec respectivement 41,59%, 32,97% et 32,42%. Tichy, quant à elle, a enregistré le taux le plus faible avec 12%. Il importe de relever que le scrutin s’est déroulé dans de bonnes conditions. Au niveau de quelques centres de vote, l’opération de dépouillement s’est poursuivie jusqu’aux premières heures de la matinée d’hier. Il est à signaler que cinq (5) députés sortants, Chafaâ Bouaiche et Rachid Chabati du FFS, Ikhlef Zina (RPR), Driss Abderrahmane (FLN) et Khaled Tazaghart (FM) ont réussi à décrocher un deuxième mandat consécutif à l’APN. Les prétendants des autres listes en lice dans ce scrutin législatif n’ont pas eu les faveurs de l’électorat béjaoui. Au terme des opérations de dépouillement au niveau des 1 227 bureaux de vote ouverts à travers les 52 communes de la wilaya de Béjaïa, il est ressorti que le nombre de bulletins nuls s’élèvent à 13 719. Sur les 529 506 inscrits sur les listes électorales dans la wilaya de Béjaïa, 431 473 n’ont pas voté, soit un taux d’abstention de 81,49%. Le FFS et le RCD, pourtant à «fort ancrage» dans la région, ont enregistré des taux mitigés, perdant une partie de leurs électorats traditionnels. Par ailleurs, le président de la commission de wilaya de Bejaia de surveillance des élections a assuré qu’ «aucun dépassement n’a été enregistré et aucune plainte n’a été reçue par l’instance», ajoutant que trois observateurs étrangers, deux de la Ligue arabe et un autre de l’Union africaine étaient présents le jour du scrutin à Béjaïa.

Dalil S.