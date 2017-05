Un réseau de voleurs mis hors d’état de nuire

Par DDK | Il ya 34 minutes | 46 lecture(s)

Trois individus formant un réseau spécialisé dans le vol sur la voie publique, en usant de la violence, ont été arrêtés, dernièrement, par les éléments de la sûreté de daïra d’El Kseur, a-t-on appris, hier, de source sécuritaire. L’arrestation de ces malfaiteurs a eu lieu suite à plusieurs plaintes déposées par des victimes auprès de la police de la ville d’El Kseur, a-t-on précisé. L’enquête et les investigations menées par les éléments de ladite sûreté se sont soldées par l’interpellation de ces trois individus originaires d’El Kseur et de Sidi Aïch et âgés entre 26 et 40 ans, a souligné notre source. En outre, la police a réussi à récupérer les différents objets volés et le véhicule utilisé par ces individus. Présentés devant les juridictions compétentes pour «constitution d’un groupe de malfaiteurs et vol avec violence», deux de ces mis en cause ont été condamnés à une peine de trois ans de prison ferme, alors que le troisième a écopé d’un an de prison ferme, assorti d’une amende financière, a-t-on encore indiqué.

B. S.