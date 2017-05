Les gardes communaux restent mobilisés

Par DDK | Il ya 34 minutes | 37 lecture(s)

Depuis le congrès des gardes communaux tenu en février dernier, à Tizi-Rached, le bureau de la permanence de la garde communale multiplie ses actions. M. Yahia Arab, en sa qualité de porte-parole de cette permanence, dresse un rapport détaillé adressé au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales. Dans ce document, l’on peut lire, tout d'abord, qu'il est demandé d'introduire le dossier des gardes communaux «comme un point dans le chapitre de la Constitution relatif à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale». «Nous sommes de ceux qui ont participé à la sauvegarde de la République algérienne démocratique et populaire», insiste M. Yahia Arab. En somme, c'est une reconnaissance qu'ils demandent dans cet écrit. Les rédacteurs du document exigent, à ce sujet, «un statut clair» au profit de ce corps constitué (gardes communaux en activité, retraités, radiés, démissionnaires, ayants droits des victimes du terrorisme...). «Nous, gardes communaux, ne voulons pas marchander avec le pouvoir, mais nous demandons un dialogue transparent. Nous ne sommes pas des hors-la-loi (...) Nous sommes de ceux qui ont défendu le pays contre l'hydre intégriste», écrivent-ils plus loin. Les représentants de cette permanence ajoutent que le dossier de la garde communale «est urgent». "Résoudre notre dossier seulement dans le cadre de la fonction publique en dehors de celui relatif à la tragédie nationale n'est pas équitable et juste», soulignent-ils. Dans le même écrit, M. Yahia Arab et cinq autres délégués, désignés par la base du mouvement, demandent une rencontre avec le ministre de l'Intérieur «non pas pour ouvrir ce dossier, mais surtout pour avoir des éclaircissements sur ce qu'avancent, ici et là, certains indu-représentants de la garde communale au sujet des décisions prises au profit du corps de la garde communale». «Certains malintentionnés disent, à qui veut les entendre, que les responsables de la direction générale des ressources humaines leur ont promis de régler ce dossier allant même jusqu'à affirmer que le ministre de l'Intérieur leur a même donné l'accord de répondre à toutes les revendications posées jusque-là. Ils sont allés jusqu’à annoncer une augmentation des retraites jusqu'à 45 000 dinars. Alors, M. le ministre, nous exigeons du concret", insiste ce porte-parole. En tout cas, si des réponses ne sont pas apportées à toutes ces questions et aux revendications, la permanence de la garde communale se dit prête à d'autres actions. «Nous avons programmé trois actions à l'Est, à l'Ouest et au Centre. Les dates et les lieux seront communiqués dès que la permanence aura évalué la situation à la lumière des éclaircissements que nous espérons voir venir de la part du ministre de l'Intérieur qui a reçu notre document", conclut M. Yahia Arab.

Amar Ouramdane.