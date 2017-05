Des citoyens bloquent le CW9

Par DDK | Il ya 34 minutes | 44 lecture(s)

Des citoyens de la commune de Taghzout, au Nord de la wilaya de Bouira, ont bloqué, durant la matinée d’hier, le chemin de wilaya (CW) n°9, reliant leur commune à la RN33.

À travers cette action, ils protestent contre ‘’une agression de la route, perpétrée par une entreprise privée’’. Selon les protestataires, l’entreprise en question «a réalisé une ouverture sur le CW9, de manière anarchique et non-autorisée. Chose qui a rendu ce passage très dangereux, surtout avec l’absence de signalisation et d’éclairage». Toujours selon les protestataires, cette agression a provoqué plusieurs accidents de la circulation, dont le plus grave a été enregistré durant la soirée de mardi dernier, faisant au moins 14 blessées : «Cette ouverture sauvage a été faite sur un virage où la visibilité est sensiblement réduite. Mardi dernier, un bus de transport a percuté un camion, qui sortait de cette ouverture, provoquant un accident qui a entraîné 14 blessées. Ce n’est pas la première fois qu’un accident se produit à ce niveau et nous redoutons une catastrophe», dira l’un des citoyens protestataires. Notre interlocuteur a aussi affirmé que les citoyens de cette commune, les transporteurs particulièrement, ont ‘’alerté à maintes reprises les autorités locales et les services de sécurité à propos de cette agression, mais en vain’’ : «Nous avons signalé cette agression depuis son ouverture le mois de février dernier, mais malheureusement sans résultat. Chose qui nous a conduits à protester de cette manière». À signaler, pour la fin, que le maire de cette commune s’est déplacé sur les lieux de la protestation pour s’entretenir avec les citoyens, dont une délégation a été reçue durant la matinée par le wali de Bouira. Selon le P/APC, les citoyens ont vite libéré la route après la réunion qui les a regroupés avec le wali. L’on apprendra, par ailleurs, que le wali a rappelé à l’ordre l’entreprise en question, «qui a été sommée de réparer cette agression et de rembourser les dégâts causés par son acte». «Le wali a tout de suite réagi en obligeant l’entreprise de fermer l’accès en question et de réparer tous les dégâts causés par cet acte. Les citoyens, qui ont pris conscience de l’intervention du wali, ont tout de suite libéré la route», affirme notre interlocuteur.

Oussama K.