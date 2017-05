38, 25% de taux de participation

Par DDK | Il ya 33 minutes | 93 lecture(s)

Sur les 462 sièges de l'Assemblée nationale populaire (APN), le Front de libération nationale (FLN) a récolté 164 sièges, dont 50 femmes, suivi du Rassemblement national démocratique (RND) avec 97 sièges, dont 32 femmes.

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP), avec 33 sièges, dont 6 femmes, arrive en troisième position. Tels sont les résultats préliminaires des élections législatives, dont le taux de participation est de 38, 25%, au niveau national. Ces résultats ont été révélés, hier, par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, lors d'une conférence de presse tenue au Centre international des conférences (CIC) à Alger. Les indépendants viennent en quatrième position avec 28 sièges, dont 3 femmes, suivi du Rassemblement de l'espoir de l'Algérie (TAJ) avec 19 sièges dont, 4 femmes. L'Union pour le développement, la justice et la construction a récolté 15 sièges, dont 4 pour les femmes, suivi du Front de l'avenir et le Front des forces socialistes (FFS) avec 14 sièges, talonné de près par le Mouvement populaire algérien (MPA), qui a doublé le nombre de ses députés par rapport en 2012, en récoltant 13 sièges, dont 3 femmes. Le Parti des travailleurs (PT) a obtenu 11 sièges, dont 3 femmes, suivi du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), avec 9 députés dont 3 femmes, et l'Alliance nationale républicaine (ANR) avec 8 sièges, dont 4 femmes. Les autres sièges du nouveau Parlement sont répartis sur 24 autres partis. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a assuré que le scrutin s'est déroulé ‘’dans la transparence totale’’, tout en se félicitant de la mobilisation des citoyens lors de ce premier rendez-vous électoral organisé, après la révision de la Constitution et l’installation de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). «Le peuple algérien a donné une réponse forte à ceux qui doutaient de sa participation à ces élections. Ses nouveaux représentants au sein du Parlement doivent être à la hauteur de ses espérances", a déclaré M. Bedoui. Et d'ajouter: «Le taux de participation est acceptable», précisant que "le plus important est la mobilisation des citoyens, au moment où le pays est en face d'importants défis". Le ministre a tenu à souligner que les partis politiques, qui ne sont pas satisfaits de ces résultats, "ont le droit de présenter leurs recours aux niveaux des institutions constitutionnelles qui perdront les procédures nécessaires là-dessus", a-t-il dit. Interrogé sur les centres de vote qui ont été saccagés dans la wilaya de Bouira, M. Bedoui, dira : «Il y a eu des tentatives de perturbation du processus électoral, mais les forces de sécurité sont intervenues, pour permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir électoral dans cette région". En ce qui concerne les partis et les jeunes qui ont appelé au boycott des élections sur les réseaux sociaux, le même responsable indiquera : «On est fiers de notre jeunesse, mais il faut utiliser positivement les nouvelles technologies».

Samira Saidj