Affluence timide à Staouéli

Plusieurs centres de vote, répartis sur Alger-centre, ont connu avant-hier une affluence timide durant la matinée. Le centre de vote de l’établissement scolaire 20 Août a ouvert ses portes à 8h du matin. Pas moins de 3 882 électeurs sont attendus durant toute la journée dans ce centre de vote de la commune de Staouéli. Ce centre de vote a connu une affluence timide durant la matinée. Dès les premières heures de la matinée, les centres de vote étaient déserts. En effet, les électeurs se comptaient sur les doigts d’une seule main. N’était-ce le dispositif sécuritaire placé à l’extérieur, l’on aurait cru que les établissements étaient fermés. Nous faisons un tour des dix bureaux de ce centre de vote. Les encadreurs et les observateurs des partis politiques qui ont tous pris leur place, n’attendent qu’à recevoir les premiers électeurs. Ces derniers semblaient s’ennuyer attendant impatiemment l’arrivé des premiers électeurs. Il est 9h30, les électeurs tardent encore à arriver. «En générale, les Algérois préfèrent voter dans l’après-midi où l’on enregistre une hausse du taux de participation», nous a signifié le chef de ce centre. Vers 10h, quelques électeurs, des personnes âgées particulièrement, se sont présentés aux bureaux de vote pour accomplir leur devoir. Nous avons constaté que jusqu’à midi, la majorité des votants sont des femmes et des hommes âgées. Vers 14h, l’affluence à ce centre de vote était toujours faible. Une occasion pour les encadreurs de se libérer pour déjeuner. C’est à partir de 16h que les électeurs ont commencé à affluer vers les bureaux de vote pour exprimer leur choix. Même ambiance dans plusieurs centres de vote relevant de la même commune. Passé 20heures, les portes des bureaux de vote se referment. L’opération de dépouillement commence. Et l’on compte le nombre de voix. Sur les 3 882 inscrits, seuls 1 240 électeurs ont voté, soit un taux de participation de 32%. La tendance partisane est pour le PJD, le TAJ et le FLN.

