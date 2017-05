Signature d’une convention de coopération

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

La faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion de l’université de Béjaïa a organisé, hier, une journée d’étude sur «Le rôle de la Bourse dans le financement de l’économie nationale». La thématique de cette journée s’inscrit dans «le développement du marché financier, à travers une financiarisation systématique de l’économie, une condition préalable au développement d’un management efficient des entreprises sous l’influence de la discipline du marché», informent les organisateurs. À noter qu’en Algérie, le projet de développement du marché financier (Bourse d’Alger) est relativement ancien. Il réalise quelques avancées, mais nettement en deçà des objectifs d’un marché financier. C’est, donc, dans cette optique que s’inscrit la thématique de cette journée d’étude qui associe deux visions complémentaires : celle d’un professionnel, fin connaisseur du terrain, qui est le directeur de la Bourse d’Alger, et celle d’académiciens, spécialistes en sciences économiques et en finance. Au cours de cette journée, M. Yaïci Farid, professeur en sciences économiques, a présenté une communication portant sur «Le nouveau modèle économique algérien : ambitions et limites». De son côté, M. Benmouhoub Yazid, directeur général de la Bourse d’Alger, a présenté une communication sous le thème «La Bourse d’Alger, l’alternative au financement de l’économie algérienne». Un débat s’articulant, entre autre, sur le développement du marché qui, d’après les intervenants, «joue un rôle stratégique au niveau macroéconomique», s’en est suivi. À noter qu’au terme de cette journée d’étude, il a été signé une convention de coopération entre l’université de Béjaïa et la Bourse d’Alger.

Mustapha T.