Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Alexandre Kateb, conseiller du Premier ministre, Abdelmalek sellal, a mis en exergue la nécessité de développer l’industrie hors hydrocarbures.

«L’industrie hors hydrocarbures reste faible notamment celle manufacturière, sachant qu’elle pèse 5% du produit intérieur brut, soit à peine 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires», a indiqué M. Kateb lors de son intervention, hier, sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale.

C’est pour cela il a mis l’accent sur la nécessité de développer «cette industrie pour qu’à l’horizon 2030, il puisse être possible de multiplier par cinq le volume de sa valeur ajoutée». Pour ce faire, il a mis en avant l’importance «de miser sur la transformation des ressources naturelles, les mines en particulier, un secteur longtemps négligé, où existe un potentiel important et sous-exploité, notamment les phosphates et les métaux précieux et industriels», a-t-il plaidé.

M. Kateb a également souligné l’importance de développer l’investissement productif, faisant état de certains dispositifs qui ont été pris pour le relancer «auprès des opérateurs nationaux qu’internationaux, avec un mot d’ordre clé qui est celui des relations de partenariat entre entreprises publiques et privées et entreprises nationales et internationales», a-t-il dit.

Pour ce qui est de la 50e Foire internationale d’Alger, qui ouvrira ses portes d’aujourd’hui et s’étalera jusqu’au 13 de ce mois, le même responsable a indiqué que la Russie, qui sera présente à cette manifestation économique en qualité d’invité d’honneur, «est un pays avec lequel les échanges économiques se chiffrent à quelque 4 milliards de dollars/an ».

À retenir que la superficie globale des stands nationaux et étrangers, réservés lors de cette FIA, s’étend sur près de 34.000 m2 dont 28.784 m2 sont dédiés aux exposants nationaux, soit 85 % de la superficie totale. Les 28 pavillons officiels, qui abriteront 354 entreprises étrangères, sont ceux de l'Afrique du Sud, l’Allemagne, le Belarus, le Brésil, la Chine, la Côte d'Ivoire, le Cuba, l’Égypte, les États-Unis, la France, la Hongrie, l’Indonésie, l’Irak, l’Iran, l’Italie, le Japon, la Jordanie, la Libye, le Mali, la Palestine, la Pologne, le Portugal, la République arabe sahraouie démocratique (RASD), le Sénégal, le Soudan, la Syrie, la République tchèque et la Turquie.

Samira Saïdj