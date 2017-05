Le FLN réclame 3 000 voix !

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Des cadres du FLN dans la circonscription de Tizi-Ouzou estiment que leur parti a été victime du détournement de pas moins de 3 000 voix au profit d’un parti «de l’opposition bien ancré dans la région».

Visiblement, les résultats des législatives n’ont pas déçu uniquement les partis d’opposition traditionnels de la région, en l’occurrence le RCD et le FFS, mais la déception est, à en croire les confessions des concernés, à son comble dans la maison de l’ex-parti unique, le FLN en l’occurrence, aussi.

En effet, un cadre du FLN dit que son parti serait «victime de la fraude au profit d’un parti de l’opposition bien ancré dans la région». Selon lui, «quelque 3 000 voix, qui ont été comptabilisées lors de l’opération de dépouillement à travers les différents bureaux de vote par les représentants du parti, n’ont pas été retrouvées par la suite sur les PV annoncés par l’administration».

Le FLN de Tizi-Ouzou, selon la même source, «est mécontent des résultats, vu que le parti mérite trois sièges». Et d’ajouter : «Le parti envisage de déposer un recours aujourd’hui, preuves à l’appui, auprès du conseil constitutionnel.»

Pour rappel, le parti d’Ould Abbès dans la wilaya de Tizi-Ouzou, à sa tête le député en exercice et Mouhafed de la wilaya, Said Lakhdari qui va entamer son troisième mandat à l’APN, a fait une campagne électorale des plus animées en matière d’affluence dans les différents meetings. «Le FLN a mobilisé de grands moyens et espérait au minimum trois sièges», selon un responsable du parti.

Ceci dit, et selon des sources concordantes, le parti aurait été victime de «trahison», de l’intérieur, notamment de certains candidats qui «ayant mal admis leurs classements et pour d’autres ayant été carrément exclus de la liste, se mis à un travail de sape en parallèle de la campagne officielle assurée de jour», avancent les mauvaises langues.

Chose qui a influé négativement sur le résultat final qui est de deux sièges. Pour rappel, le FLN à Tizi-Ouzou a été sujet à des tiraillements à l’annonce de la liste des candidats. Lefki et Arib, respectivement Mohafed d’Azazga et de Draâ El-Mizan et candidats sur la liste, ont frondé au vu et au su de tout le monde avant de se raviser et faire comme si de rien n’était à la veille de l’entame de la campagne. Tout compte fait, il va sans dire que ces tiraillement n’ont pas été sans conséquences.

