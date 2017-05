Hamid Ferhat exige un nouveau décompte

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Le tête de liste des Citoyens libres aux législatives du 4 mai dernier, M. Hamid Ferhat, a donné, hier dans sa permanence, sise à la rue de la Liberté à Béjaïa, une conférence de presse.

Au cours de cette dernière, il dénonce un «impair flagrant commis par l’administration, dont lui et ses colistiers ont été victimes». «Cet impair a été commis, argumente le conférencier, lorsque l’administration a permuté, par inadvertance ou sciemment, les lettres ‘’A, alif’’ et ‘’B, ba’’ en arabe entre les deux listes indépendantes, à savoir ‘’Citoyens libres LCL’’ et ‘’Initiative citoyenne IC’’ dans les bureaux de vote de la daïra de Béjaïa (Communes de Béjaïa et de Oued Ghir)».

«Cette permutation a influé gravement sur le nombre de voies obtenues par chacune des listes concurrentes. ‘’A, Alif’’ a été attribué à la liste «Initiative citoyenne» et ‘’B, ba’’ à la «Citoyens libres», contrairement à ce qui a été consacré par la voie réglementaire», informe-t-il.

À titre d’exemple, le conférencier cite le cas qui s’est produit au centre de vote n° 19, à l’école Bouadoudia Mohamed , au bureau de vote n° 7, dans la commune de Béjaïa, où 22 voies obtenues par la liste «Citoyens libres» auraient été attribuées, suite à cette «permutation de lettres, à la liste concurrente».

Cette erreur aurait été découverte lorsque la candidate de la liste LCL, Ouramdane Khokha, qui a voté avec des membres de sa famille dans ce bureau, aurait constaté que sur le PV de dépouillement, l’on aurait attribué zéro voie à sa liste et 22 voies à la liste concurrente.

Selon Hamid Ferhat et ses colistiers, un nombre important de suffrages exprimés en leur faveur ont été ainsi détournés et comptabilisés au profit de la liste «Initiative citoyenne.»

Se disant indignés par cet état de fait qu’ils jugent ‘’inacceptable’’, Hamid Ferhat et ses colistiers dénoncent énergiquement ‘’ces procédés d’un autre âge’’ et exigent ‘’leur rétablissement dans leurs droits en procédant au décompte des bulletins de vote dans les deux circonscriptions concernées, c'est-à-dire Béjaïa et Oued Ghir’’.

Le conférencier souligne aussi «qu’un recours sera déposé, dans les délais, au niveau du Conseil constitutionnel, conformément à la loi».

B Mouhoub.