Rassemblement des souscripteurs à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 15 minutes | 19 lecture(s)

Les souscripteurs au programme AADL 2001-2002 sont revenus à la charge en organisant, hier, un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Les protestataires réclament «pour la énième fois la livraison de leurs logements qui tarde à venir». D’après le président de l’association des souscripteurs, «même les 627 bénéficiaires, qui ont déjà payé la troisième tranche, n’ont eu qu’une promesse de livraison».

«Ils nous ont promis la distribution de ces 627 logements, sur les 2000 prévus, au pôle d’excellence d’Oued Falli pour le 10 avril 2017. Depuis, plus rien…», déclare-t-il.

Dans une plate-forme de revendications distribuée sur les lieux, les souscripteurs réclament, entres autres, l’achèvement et la livraison «sans conditions de l’ensemble des 2000 logements dans les délais convenus et avec toutes les commodités, ainsi que la prise en charge du constat circonstanciel détaillé de la situation du projet, déposé au cabinet du wali le 11 avril 2017 par les membres de ladite association».

À signaler que les souscripteurs ont exigé, auparavant, l’affichage de la liste nominative chronologique actualisée de tous les souscripteurs au programme 2001-2002 et la réalisation des équipements d’accompagnement, à savoir la voirie et les réseaux divers (VRD). «Il y a un vrai décalage entre le discours officiel et la réalité du terrain.

Actuellement, le site n’est qu’une cité dortoir, voire une base de vie. Il n’y a aucune commodité. Nous avons même interpellé le ministre de l’Habitat sur ces carences. L’État a déboursé 600 millions de dinars dès le début», note-t-on. Par ailleurs, les pouvoirs publics et l’organisme en charge du projet impute le retard aux problèmes d’opposition et au manque d’effectif.

Hocine Moula