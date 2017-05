Drame au port de Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 177 lecture(s)

Le port de Béjaïa fut soudain plongé dans un choc éprouvant, hier, aux premières heures de la journée.

Une journée qui restera sans doute noire dans le calendrier de cette entité. C’était l’affolement, la panique, plus qu’un drame, une tragédie !

Deux morts et quatre blessés graves, tel est le sinistre bilan d’un incendie qui s’est déclaré, hier matin, sur un bateau-école de la marine nationale, en cale sèche au port de Béjaïa.

Alors que l’une des victimes de cet incendie a rendu l’âme sur les lieux du sinistre, une autre a succombé à ses blessures dans l’ambulance qui la transportait à l’hôpital de la ville, selon une source sûre.

L’état de santé des quatre autres employés de l’entreprise de réparation navale (ERENAV) de Béjaïa, brûlés en plusieurs endroits de leurs corps, ne prêtait pas, hier, à inquiétude, selon une source hospitalière.

Selon des sources proches de l’entreprise portuaire de Béjaïa, un court-circuit dans la partie, où les employés de l’ERENAV intervenaient pour des travaux de réparation, aurait été à l’origine de cet incendie.

Pris au piège, l’une des victimes aurait été brûlée vive sur les lieux, alors que les autres s’en étaient sorties avec des blessures sérieuses, dont l’une ne tardera pas à succomber à ses blessures.

Selon la cellule de communication de la wilaya, les deux victimes seraient originaires de la commune de Timezrit. Le bilan pouvait être plus lourd, n’eut été l’intervention prompte des agents de la protection civile, ceux de l’EPB et de l’ERENAV, pour, d’un côté, secourir les employés pris au piège, et de l’autre, circonscrire les flammes qui commençaient à gagner d’autres parties du bateau.

Le wali de Béjaïa, apprend-on de la cellule de communication, s’est déplacé sur les lieux du sinistre et a ordonné qu’une enquête soit diligentée, pour faire la lumière sur cet incendie tragique, ayant coûté la vie à deux employés de l’ERENAV et causé des blessures à quatre autres.

Dalil S.