Saisie de 58 tonnes de ciment et fermeture de 14 commerces

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Les activités de contrôle des services de la Direction du commerce de la wilaya de Béjaïa durant le mois d’avril dernier se sont soldées par la saisie d’une quantité importante de ciment, estimée à 58 tonnes, selon un bilan mensuel établi par le service de contrôle de la qualité et de la répression de la fraude de cette direction. Les mêmes services ont également procédé à la saisie de 4,20 tonnes de denrées alimentaires (viandes, boissons, produits de pâtisseries…), relève le même bilan. La valeur financière des produits saisis s’élève à 1 961 411,00 DA, a-t-on précisé. Au total, pas moins de 951 interventions sur les 1 127 opérateurs programmés ont été réalisées par les agents de la DCP au mois d’avril précédent. À l'issue de ces opérations, 300 infractions ont été constatées, qui ont donné lieu à la rédaction de 277 procès-verbaux, a souligné la même source. Les actions de contrôle engagées ont touché tous les niveaux de la mise à la consommation des produits, à savoir de la production, en passant par la distribution gros et détail, jusqu’aux services, a-t-on rassuré. «Un effort a été consenti sur le contrôle à la production, d’une part, pour veiller sur les règles d’hygiène et la conformité des produits et, d’autre part, pour assurer l’encadrement et l’accompagnement des opérateurs économiques pour l’amélioration de la qualité de leurs produits et contribuer ainsi à l’effort de la promotion de la qualité des produits de fabrication nationale», a-t-on affirmé. Par ailleurs, le montant de l’évasion fiscale enregistré durant ce mois d’avril est de l’ordre de 54 071 105,46 DA. L’utilisation de faux registres de commerce, le marché informel et la non-facturation sont à l’origine de cette évasion fiscale. Ce montant du chiffre d’affaires dissimulé porte un grand préjudice au Trésor public et à l’économie locale. En outre, des commerçants malveillants ont réalisé 3 855,00 DA de profit illicite, suite à des pratiques frauduleuses. À noter qu’en plus des amendes financières établies à l’encontre des commerçants fautifs, les services de la direction du commerce de Béjaïa ont dressé 14 PV de fermetures de locaux commerciaux et trois autres de cessation d’activités. Le montant des amendes de transactions perçues par le trésor, au mois d’avril, a été estimé à 1 974 598,00 DA, selon le même bilan.

Boualem S.