«Les prix des fruits et légumes seront stables durant le Ramadhan»

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

L’association nationale des commerçants et artisans algériens (Anca) a rassuré le consommateur algérien que l’approvisionnement du marché en fruits et légumes sera bel et bien assuré. «Les quantités de fruits et légumes mises sur le marché seront largement suffisantes pour répondre à la forte demande en ce mois sacré», a rassuré le président de l’ANCA, M. El-Hadj Tahar Boulenouar, contacté hier au téléphone. Selon lui, les prix des fruits et légumes seront stables durant le mois sacré. Néanmoins, il craint une hausse durant la première semaine. «Cette hausse ne sera pas due à une quelconque pénurie mais elle sera liée à la forte demande sur le marché», a-t-il tenu à expliquer. Notre interlocuteur a écarté toute hausse durant le mois sacré étant donné que la production agricole est abondante. «Il n’y aura pas de pénurie de fruits et légumes durant le mois de Ramadhan, puisque le mois de jeûne coïncidera, cette année, avec une abondance de l'offre», explique encore notre interlocuteur. En effet, les prix des fruits et légumes, affirme le président de l’ANCA, ont connu une baisse de 40% au cours de cette dernière semaine, avec une moyenne de 30 DA le kilo. Preuve en est, d'après lui, le prix de la pomme de terre a commencé à chuter durant la période d'avant le mois de Ramadhan, oscillant entre 40 et 50 DA, alors qu'il y a un peu plus d'un mois, elle se vendait à 90 DA le kilo. C'est le cas aussi de la tomate, qui oscille entre 60 à 70 DA, alors qu’elle avait atteint 180 DA le kilo. La courgette qui se vendait 130 DA s’affiche entre 60 et 70 DA. Idem pour les fruits de saison, notamment la pêche et le melon, qui, eux aussi, ont enregistré une sensible baisse. Il explique que la récolte qui coïncide avec le mois de Ramadhan a induit une réduction des prix des fruits et légumes qui seront, selon lui, disponibles durant le mois sacré, même au delà, jusqu'à la fin de l'été. «Le prix de la viande blanche connait également une baisse de 20 DA le kilo», poursuit notre interlocuteur. Le président de l’ANCA s’attend à une autre baisse d’ici une quinzaine de jours.

L.O.Challal