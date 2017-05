Les travailleurs de l’ADE protestent

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Les travailleurs affiliés à la section syndicale UGTA de la l’unité de Tizi-Ouzou de l’Algérienne des eaux ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la Direction générale, ainsi que deux heures de protestation de 8h à 10h, devant les entrées de l’ensemble des centres. Ces actions ont été initiées par la section syndicale, pour exiger la satisfaction d’un certain nombre de revendications. Il s’agit notamment de «l’attribution d’une subvention» à l’unité pour faire face à la rude situation financière qu’elle traverse, «l’arrêt immédiat des recrutements parachutés et décidés par le directeur central des ressources humaines», «alors que des travailleurs recrutés dans le cadre des dispositifs DAIP, CTA et AIG ont été injustement évincés», nous dira-t-on. Les travailleurs réclament également «l’autorisation de renforcement de l’effectif en personnels qualifiés», notamment avec la reprise de nouvelles communes. Il est question, selon eux, «du remplacement du personnel parti à la retraite». Les travailleurs de l’ADE espèrent «l’application rigoureuse du nouveau organigramme des centres définissant leur mode de fonctionnement». Par le biais de ces actions, ils dénoncent «la gestion bureaucratique», expliqueront-ils, «opérée par la direction centrale des ressources humaines, notamment le volet en rapport avec le retour des codes des agents promus, à l’origine de la non-application effective de leur décision». Les travailleurs exigent également «l’application de mise à niveau telle dictée dans la nomenclature des postes», en plus de «l’approbation de décisions de l’élévation des antennes des daïras de Makouda, Tizi-Gheniff et Ath Yenni, au rang de centres opérationnels». «Le renouvèlement du parc roulant» est également préconisé par les travailleurs de l’ADE de Tizi-Ouzou.

Kamela Haddoum.