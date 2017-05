Célébration de la Journée mondiale du Croissant Rouge

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

À l’occasion de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui coïncide avec le 8 mai de chaque année, le comité de wilaya de Tizi-Ouzou du Croissant-Rouge algérien célèbre l’événement par l’organisation, hier et aujourd’hui, de plusieurs activités au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Une riche exposition de photographies et d’écrits de différentes activités a été au menu de la journée d’hier, au niveau du hall de l’établissement culturel. À l’intérieur de la salle, des écrits de conseils pratiques pour se protéger de différents accidents (de circulation, électriques, domestiques…) sont affichés sur des tableaux et accompagnés de photographies ou de dessins illustrant leur mise en pratique dans des contextes réels. Ainsi, on y trouve des procédures de dégagement d’urgences lors de différents accidents, quelques interventions des secouristes sur le terrain, la manière d’arrêter une hémorragie et faire un garrot, la conduite à tenir en cas d’une brûlure, la réanimation cardio-vasculaire, mais aussi des interventions des équipes du comité international de la Croix-Rouge de part le monde, à l’instar de la Syrie, le Niger, le mali,… Pour aujourd’hui, à 10h, une conférence-débat sous le thème «Droit humanitaire» au niveau du petit théâtre de la Maison de la culture et un dépôt d’une gerbe de fleurs au jardin Mohand Oulhadj du chef-lieu de wilaya sont prévus. «Nous avons choisi ce jardin pour le dépôt d’une gerbe de fleurs car c’est le colonel Mohand Oulhadj qui était l’initiateur du premier comité du Croissant-Rouge algérien. C’était le 20 juillet 1962», dira Goumiri Boussad, président du comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien.

Hocine Moula