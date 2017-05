Le bilan de l’accident du tunnel s’alourdit

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Comme déjà annoncé hier sur nos colonnes, l’accident qui s’est produit dimanche passé au niveau du tunnel de Kherrata avait causé le décès d’un quadragénaire et fait un blessé dans un état grave. Hier, mercredi, selon des informations provenant de ses proches, le blessé n’a pas survécu tellement ses blessures étaient importantes. Un décès qui porte à deux morts le nombre de victimes de ce tragique accident. Il s’agit d’un quinquagénaire répondant aux initiales L. M., natif de la commune de Taskriout, qui laisse derrière lui une veuve et trois enfants. Il travaillait comme manipulateur au niveau de la DTP et s’occupait des interventions dans la localité de Kherrata et ses environs. Ces accidents à répétition dans ce tunnel inquiètent de plus en plus les usagers de ce tronçon.

Saïd M.