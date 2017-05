Recueillement sur la tombe de Walid Bendiab

Par DDK | Il ya 38 minutes | 43 lecture(s)

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a entamé sa visite de deux jours (hier et avant-hier) dans la wilaya de Béjaïa en se recueillant, jeudi matin, sur la tombe de l’enfant Walid Bendiab, au cimetière Sidi Abderrahmane de Gendouza, dans la commune d’Akbou, à l’occasion du 40ème jour de son décès.

Pour rappel, cet enfant de six ans est décédé par noyade au niveau de la piscine de l’OPOD d’Akbou, le 31 mars précédent, alors qu’il prenait part à un cours de natation.

M. Ould Ali, qui a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs sur le tombe du regretté Walid, a exprimé son profond soutien et sa sympathie à la famille du défunt, qui était présente à ce moment de recueillement : «Nous sommes aussi peinés par la disparition de Walid. J’avais promis d’être présent au 40ème jour du décès du défunt pour partager la douleur de sa famille et des habitants de cette région. Ce drame nous conduira à renforcer la sécurité au niveau de ces endroits où jouent nos enfants», a déclaré en substance Ould Ali en marge de cette cérémonie de recueillement.

Pour sa part, la famille du défunt a tranché concernant sa position et la suite à donner à cette affaire, en privilégiant la voie du pardon. «Dans la vie, nous recevons des moments de joie, mais aussi de peine. En ce qui nous concerne, nous avons décidé de pardonner. C’est à l’État maintenant de faire son travail», s’est exprimé le grand-père du défunt.

Par ailleurs, la délégation ministérielle, accompagnée du wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, et des élus locaux, s’est rendue à l’OPOD d’Akbou pour donner le coup d’envoi d’un riche programme d’activités sportives prévues pour commémorer le 40ème jour de la disparition tragique de Walid.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a, lui-même, pris part à un match de gala, à côté d’anciennes gloires du foot national, à l’instar de Djamel Menad et l’ex-vedette de la presse sportive algérienne, en l’occurrence Mourad Boutadjine. D’autres matchs de gala du foot en salle ont été aussi organisés à cette occasion pour les petites catégories. Pour perdurer la mémoire du défunt, Ould Ali a instruit le wali de Béjaïa à l’effet de baptiser l’OPOD d’Akbou du nom de Walid Bendiab.

À noter que c’est la deuxième visite que le ministre de la Jeunesse et des Sports effectue à l’OPOD d’Akbou, en moins d’un mois. Lors de sa première visite, effectuée le 18 avril dernier, Ould Ali a inspecté le stade de l’OPOD, d’une capacité de 5 000 places extensibles à 15 000 places avec deux parkings de 400 et 100 places. Cette infrastructure connait actuellement des travaux d’extension et la réhabilitation des structures d’accompagnement.

Boualem Slimani