Une découverte en or du CSSM !

Le Club de spéléologie et sports de montagne de Béjaïa vient de faire une découverte pour le moins surprenante, durant l’exploration d’une cavité, située sur le versant Sud de Djebel Gouraya.

Il s’agit de trois pièces d’or en très bon état, d’environ 2,5 centimètres de diamètre, pesant 4 grammes chacune, et portant des inscriptions en calligraphie arabe, découvertes dans une grotte, probablement nommée ‘’Hercule’’.

Selon le site Béjaïa info, après cette découverte, les membres dudit club ont décidé de faire quelques recherches documentaires afin d’essayer d’identifier l’origine des pièces, tout en prenant attache avec M. Hocine Djermoune, archéologue et enseignant-chercheur à l’université de Béjaïa.

Après avoir examiné les pièces, ce dernier les a identifiées et datées. Il s’agit de Dinars (Monnaie en or) datant de la dynastie berbère des Almoravide, plus précisément durant le règne d’Ibrahim Ben Yusuf ben Tachefine, auquel était associé son fils Sir, comme corégent.

Vu l’importance historique de cette découverte pour la ville de Béjaïa, les membres du CSSMB se sont aussi rapprochés de la direction de la culture de la wilaya, pour leur remettre les trois pièces d'or en vue d’en faire une étude et les exposer au grand public (au Musée). Et à cet effet, une présentation aura lieu aujourd’hui samedi, au niveau du musée Bordj Moussa à partir de 10 h.

