Campagne d'information dans les lycées

Une équipe du vice-rectorat de la pédagogie relevant de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa s’est déplacée au lycée de Tichy, le mardi 11 avril 2017, et au lycée El-Houria-Béjaïa le mardi 18 avril 2017, pour une campagne d’information au profit des élèves de la 3ème AS, candidats au Bac 2017.

Durant ces journées, la procédure d’inscription et les filières d’accès aux universités et aux écoles (ENS, Ecoles préparatoires, Etablissements hors MESRS,…) ont été présentées et expliquées aux lycéens. Les différentes étapes et les conditions d’accès aux filières et aux domaines ont été exposées, selon la série du Bac, conformément au projet de circulaire d’inscription des futurs bacheliers 2017.

Un riche débat s'en est suivi et plusieurs questions ont été posées par les élèves. Par ailleurs, un accompagnement pédagogique au profit des enseignant-chercheurs nouvellement recrutés a été mis en branle à l’université de Béjaïa. En effet, conformément à l’arrêté ministériel 932 du 28 juillet 2016, l’université de Béjaïa a mis en place une cellule locale chargée de la mise en œuvre et du suivi d'un programme d’accompagnement pédagogique au profit des enseignants chercheurs nouvellement recrutés.

