342 personnes, dont 36 femmes, arrêtées

Le bilan du mois d'avril, établi par la sûreté de la wilaya de Boumerdès, fait ressortir le traitement de 243 affaires de droit commun. 342 personnes ont été arrêtées, dont 36 femmes, 14 mineurs et 13 individus de nationalités étrangères.

Parmi ces mis en cause, 40 ont été placés sous mandat de dépôt, 19 sous contrôle judiciaire et 5 autres ont bénéficié de la citation directe à comparaître. Le communiqué de la police cite des délits liés à la chose publique, au nombre de 33, ayant impliqué 61 personnes dont 1 femme, 1 mineur et 13 individus de nationalités étrangères.

Les chefs d’accusation sont querelles publiques, atteinte à l'ordre public ou résidence illégale. Viennent ensuite les délits d’atteinte à l'intégrité physique d'autrui, 136 affaires, ayant mis en cause 133 personnes dont 27 femmes et six mineurs. Pour les chefs d'inculpation de coups et blessures volontaires, d'intimidation et de profération de menaces, le tribunal de la circonscription concernée a ordonné la mise sous mandat de dépôt de quatre personnes, le placement sous contrôle judiciaire de trois autres, alors que le reste des dossiers a été envoyé aux instances concernées.

S'agissant des délits d'atteinte aux mœurs sociales, les éléments de la police judiciaire ont enregistré cinq affaires. 6 personnes dont une femme ont été arrêtées. Deux d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt, alors que les dossiers des autres ont été envoyés aux instances concernées de leurs circonscriptions respectives. Ces mis en cause doivent répondre des actes d'impudeur, de racolage et d'incitation à l'altération de la morale sociale.

Les crimes économiques et financiers sont eux, selon ce bilan, au nombre de trois, avec arrestation de cinq personnes dont deux femmes. Trois mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire, alors que les dossiers des autres sont en cours d'examen au niveau de l'instance judiciaire concernée. Les principaux chefs d'inculpation sont la falsification de documents administratifs et abus d'autorité.

Concernant le trafic de drogue, l'on fait état, pour le mois écoulé, de 17 affaires, dont 9 liées à la consommation et la commercialisation de kif traité et 8 à la consommation et vente de psychotropes. Les policiers ont par ailleurs saisi 347 g de drogue et 522 comprimés de psychotropes, parallèlement à l'arrestation de 31 mis en cause. Parmi ces inculpés, 20 ont été mis sous les verrous, 6 placés sous contrôle judiciaire et 5 sont concernés par la citation directe.

Pour finir, le communique de la sûreté de wilaya cite les affaires d'atteinte aux biens d'autrui, au nombre de 49, avec arrestation de 58 personnes, dont 5 femmes et 6 mineurs. Parmi ces mis en cause, 6 ont été mis sous mandat de dépôt, 5 placés sous mandat de dépôt, alors que les dossiers des autres ont été orientés vers une instance judiciaire spéciale. Ces mis en cause répondront, eux, des chefs d'inculpation de vol qualifié, de larcins et de vol à main armée.

