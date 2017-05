Bras de fer au secteur de la poste

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Dans un communiqué signé par sept syndicats autonomes, dont celui du personnel des postes et les six autres de l’éducation, les délégués syndicaux de tous les secteurs sont appelés à observer un rassemblement.

Ce dernier se tiendra ce mardi à 11 heures devant le siège de la direction de wilaya des postes. Ce sit-in est programmé en soutien au premier responsable du syndicat du secteur des postes à Béjaïa, Amar Younsi.

Ces syndicats veulent, par cette action, exiger «la levée de la suspension et la réhabilitation immédiate et inconditionnelle de ce syndicaliste suspendu, l’arrêt immédiat des poursuites judiciaires à son encontre et que l’on mettre fin aux harcèlements que subissent quotidiennement les travailleurs des postes dans l’exercice du droit de grève».

Cette décision a été prise suite à la réunion tenue, jeudi dernier, pour débattre de la situation qui prévaut sur la scène syndicale. C’est là qu’ils ont dénoncé «avec véhémence les dépassements enregistrés à l’encontre des syndicalistes et des fonctionnaires». Durant la même rencontre, ils ont condamné «le comportement du directeur de wilaya des postes et se sont élevés contre les suspensions dont sont victimes les syndicalistes, particulièrement, celle du secrétaire général du syndicat des postiers, Amar Younsi». Ceci est considéré par les syndicalistes comme ‘’une remise en cause du libre exercice du droit syndical et une atteinte aux libertés syndicales’’.

A Gana.