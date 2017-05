Plus de 32 000 familles concernées

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

En plus des familles bénéficiaires, l’aide concernera également les handicapés et les personnes employées dans le cadre des dispositifs d’insertion DAIS et AFS.

À Tizi-Ouzou, «les préparations de l’opération d’aide pour les familles nécessiteuses à l’occasion du mois sacré du Ramadhan vont bon train», a indiqué le responsable de la direction de l'action sociale (DAS) de Tizi-Ouzou.

En effet, cette direction a d’ores et déjà établi une liste de 32 388 familles bénéficiaires. «L’opération de distribution débutera au plus tard le 20 mai prochain», selon le responsable de la DAS.

«Cette année, nous avons pris les devants pour faire parvenir les aides à ces familles qui sont dans le besoin, avant le début du mois de Ramadhan», ajoutera-t-il. Il est vrai que les 5 000 DA octroyés à chaque famille dans le cadre de cette opération sont loin de répondre à leurs besoins, mais cette aide est attendue avec impatience par ces familles qui pourront, malgré tout, faire face à quelques dépenses.

Quant à l’enveloppe globale allouée à cette opération, elle s’élève à 14 milliards de centimes, dont 8 milliards octroyés par la wilaya, 4,4 milliards par les APC et 2 milliards par le ministère de la Solidarité, sans oublier les bienfaiteurs de la région et la Sonatrach, notre partenaire incontournable qui contribue cette année avec 800 kits alimentaires. La DAS mise, aussi, sur l’ouverture d’une quarantaine de restaurants Rahma, à travers la wilaya, précise le même responsable.

Nadia Rahab