150 millions DA débloqués

Les services de la wilaya de Bouira ont indiqué que plus de 150 millions de dinars ont été alloués pour couvrir le besoin des familles nécessiteuses pour la période du mois de Ramadhan.

Ainsi, la direction de l'administration locale a révélé que l’opération de solidarité pour le mois de Ramadhan a nécessité une enveloppe financière d’environ 150 050 000,00 DA destinés aux subventions pour ces familles.

Cette enveloppe permettra l'acquisition de denrées alimentaires répartis sur 33 856 kits. Le budget de wilaya a contribué à hauteur de 35 millions de dinars pour 10 000 parts, le budget des municipalités à 97 050 000,00 DA pour 19 056 parts et celui du Fonds de Solidarité estimé à 18 millions de dinars pour un quota de 4 800 kits alimentaires.

Cependant, d’autres généreux mécènes se sont manifestés pour des actes de bienfaisance, et même la Sonatrach s’illustre régulièrement pour venir en aide aux nécessiteux. Pour rappel, lors d’un conseil de wilaya consacré à la solidarité du mois sacré au mois de mars dernier, la DAS de Bouira Mme Harkat Saliha avait annoncé avoir recensé un nombre de 34 354 familles démunies à l’échelle de la wilaya, toutes concernées par cette opération de couffins du Ramadhan.

Le wali avait insisté à ce que les produits alimentaires soient contrôlés avant de procéder à des achats groupés. Par ailleurs, il avait été révélé que 23 restaurants Iftar ouvriront leurs portes et ces derniers assureront près de 160 000 repas, dont 45 000 servis sur place et 114 000 à emporter.

Ces établissements, partiellement financés par les pouvoirs publics, sont implantés à Bouira, Bechloul, M’Chedallah, Ain Bessem, Lakhdaria et Sour El Ghozlane et prendront en charge les passants et les personnes issues de familles démunies. Par ailleurs, ces restaurants sont tenus de respecter le cahier des charges de la Direction de l’action sociale, notamment en matière d’hygiène et de sécurité.

À propos de l’opération de circoncisions au profit des enfants issus de familles démunies, les services de la DAS ont recensé 1 000 enfants qui sont concernés par cette opération. Des instructions fermes ont été données par le wali aux services de la santé (DSP) pour financer l’achat des kits médicaux nécessaires à cette occasion.

À noter qu’au chef-lieu de wilaya, l’opération de distribution des couffins du Ramadhan a débuté depuis jeudi dernier. Pour leur part, les services de l’APC de Bouira affirment que l’ensemble des familles nécessiteuses ont été contactées à l’avance pour permettre le bon déroulement de cette distribution.

