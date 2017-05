Le Snateg Béjaïa maintient la pression

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les agents de la direction de distribution du groupe Sonelgaz étaient en grève de mardi à jeudi derniers. Le Snategs, ayant appelé à ce débrayage, a publié une déclaration à cet effet.

Il est rappelé que devant "cette mobilisation grandissante, le personnel reste solidaire jusqu’à satisfaction des revendications, à savoir la reconnaissance, par le groupe Sonelgaz, du syndicat autonome Snateg-titulaire d’un récépissé de déclaration de constitution délivré par le ministère du Travail - ainsi que la satisfaction de la plate-forme de revendications comportant 36 points".

Par ailleurs, il est souligné que la section syndicale Snateg de Béjaïa "dénonce les agissements de la direction ainsi que les sanctions abusives et provocatrices envers les six délégués syndicaux, en violation de l’article portant protection de l’exercice du droit syndical de la convention collective de juillet 2009, et des autres articles de la loi 90/14 relative à l’exercice syndical".

Tout en exigeant la levée immédiate des sanctions à l’encontre de ces syndicalistes, «la section de Béjaïa est décidée, est-il mentionné dans la déclaration, à continuer le combat et à agir pacifiquement en se référant aux lois de la République avec la mobilisation permanente de tous les travailleurs jusqu’à la satisfaction des revendications présentées par le syndicat».

