11 morts et 23 blessés en une journée

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré, durant une seule journée, 19 accidents de la circulation routière, qui ont provoqué le décès de 11 personnes et des blessures à 23 autres.

"Durant la journée du 11 mai 2017, 19 accidents de la circulation routière, dont huit mortels et 11 corporels, ont été constatés par les unités de la Gendarmerie nationale à travers 18 wilayas du pays", a fait savoir le bilan rendu public, hier, par la cellule de communication de la Gendarmerie nationale.

En effet, ces drames ont engendré le décès de 11 personnes, des blessures à 23 autres et des dégâts matériels importants à 27 moyens de locomotion. L'accident le plus grave a été celui enregistré sur la RN40, reliant Djelfa à M’sila, au lieudit El Guatfa, à 27 km de la sortie Nord-est de la commune de Birine (Djelfa).

"Suite à un dépassement dangereux, le conducteur d’un véhicule léger, se dirigeant de Birine vers Aïn El Hadjel (M'sila), a perdu le contrôle de son moyen de locomotion qui a percuté un camion, venant en sens inverse", a indiqué le même document. Cet accident a entraîné le décès de trois occupants du véhicule léger, membres d'une même famille, dont les corps ont été transférés à la morgue de l’hôpital d'Aïn Oussera. Une enquête a été ouverte par les gendarmes de la brigade territoriale de Birine, a ajouté la même source.

Par ailleurs, les services de la Sûreté nationale ont enregistré 233 accidents corporels de la circulation routière, durant la semaine allant du 2 au 8 mai 2017, dans les zones urbaines, à travers le territoire national. Ces accidents ont fait 20 morts et 272 blessés. "Comparativement au bilan de la semaine précédente, une baisse de 17 accidents a été enregistrée avec 71 blessés et deux morts en moins", a souligné le bilan de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette dernière a estimé que plus de 97% des accidents de la circulation routière sont causés par le facteur humain, auquel s’ajoute l’état de la route ou du véhicule lui-même. Cependant, La DGSN appelle les automobilistes à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route dans le but de préserver leur sécurité et celle d’autrui.

Samira Saidj