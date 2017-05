Les habitants ferment la RN12

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

Les habitants de Tamda, une localité située dans la commune d’Ouaguenoun, à 15 kms à l’ouest de la ville de Tizi-Ouzou, ont procédé, hier, tôt le matin (6h), à la fermeture de la RN12 au niveau du pont de Tamda. Cette action a causé un désagrément et un encombrement, en ce début de semaine, aux usagers de cette route nationale, à une heure de grande affluence. Les nombreux étudiants de l’université de Tamda étaient contraints de poursuivre le trajet, du pont jusqu’à la fac, à pied. «C’est toujours la même chose avec ces routes barrées. Ces actions ne pénalisent que les citoyens», dira une étudiante. Même sentiment de dégout chez les autres voyageurs qui ont rebroussé chemin ou décidé de faire le détour par Ouaguenoun via Tala Athmane. Les protestataires quant à eux ont réclamé «la présence du wali ou un engagement écrit de sa part, sinon la route restera fermée pour 3 jours», ont-ils déclaré. Ces habitants protestataires réclament un quota des logements construits dans leur localité, le bitumage et la rénovation des routes, ainsi le cadastrage de leurs parcelles de terrains, entre autres.

Hocine Moula