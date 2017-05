Un mort et deux blessés

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Dans la soirée de vendredi dernier, les pompiers du poste de secours de Taskriout ont été alertés par des particuliers signalant la chute d’une voiture dans un ravin, juste à la sortie du chef-lieu communal de Darguina.

Selon des témoins, la voiture, de marque «Golf», aurait quitté la chaussée en défonçant la muraille de sécurité, pour chuter en contrebas, avant d’être freinée par des arbres, ‘’qui l’ont empêchée de tomber à pic dans l’oued Agrioune’’, rapporte-t-on. Un des occupants est décédé sur place, alors que les deux autres ont été éjectés. Ce qui a compliqué la tâche aux pompiers, pour les retrouver et les transporter vers l’hôpital de Kherrata.

À noter que la victime décédée est native de Djermouna, dans la commune de Kherrata. Les causes exactes, ainsi que les circonstances de l’accident demeurent floues. Bien que ce tronçon de la RN9, entre Souk-el-Tenine et Kherrata, soit connu pour être dangereux, les automobilistes continuent de faire preuve d’imprudence, mettant, ainsi, en péril leur vie et celle d’autrui. En effet, les infractions au code de la route se font de plus en plus nombreuses sur les lieux, bien que les contrôles routiers aient été renforcés dernièrement.

Saïd M.