Grève des travailleurs de la mairie

Les travailleurs affiliés au SNAPAP de la mairie d’Illoula Oumalou, relevant de la daïra de Bouzeguène, ont observé, hier, un arrêt de travail.

D’après les protestataires, ce débrayage s’étalera sur une semaine. Toujours selon ces derniers, cette grève intervient suite à la décision prise lors d’une l’AG tenue mardi dernier, «pour rappeler au P/APC d’Illoula oumalou que la plateforme de revendications des travailleurs n’a pas été prise en charge», expliquent les grévistes. À rappeler qu’une même action a été tenue le mois d’avril passé.

Ainsi, ce débrayage a été observé, «pour dénoncer la non-satisfaction de la plateforme de revendications remise au SG de la mairie, et réclamer les rappels de janvier et de mars derniers, ayant trait au non-versement des œuvres sociales de 2015 et 2016, ainsi que la prime de rendement du dernier trimestre de 2016», indiquent les même contestataires qui soutiennent que le maire leur avait promis de régler ce point dans le cadre du BS, mais en vain : «Les frais de missions, le rappel d’avancement, deux quotas d’habillement des travailleurs n’ont pas été reçus (…)», déplore-t-on.

À noter que les grévistes réclament une meilleure gestion des congés des travailleurs. Sur les banderoles brandies, l’on pouvait lire «Pour les droits légitimes des employés de l’APC d’Illoula Oumalou», ou encore «Le personnel de la commune d’Illoula Oumalou en grève». «Cette action est due à la sourde oreille des responsables concernés ; toutes les voies de négociation qu’on a essayées ont échoué. On a adressé, à maintes reprises, nos doléances au chef de daïra, au DAL, au wali, en vain.

Personne n’a pris l’engagement de satisfaire nos revendications pourtant légitimes. Avec la cherté de la vie, on arrive difficilement à subvenir à nos besoins, sachant qu’on n’a même pas perçu notre prime de rendement, laquelle est pour nous un soulagement. Nous exigeons le respect, et souhaitons des justifications quant aux retenues sur salaire.

Aussi, nos travailleurs exercent leur métier avec une tenue qui ne leur assure aucune protection. Nous demandons, conséquemment, aux autorités de répondre le plus tôt possible à notre plateforme de revendications», dira Belkalem Hakim, président de l’association syndicale de l’APC d’illoula. A signaler que les grévistes menacent de prolonger leur action de protestation, si rien n’est fait pour assainir leur situation : «Si rien n’est fait cette semaine, on optera pour un arrêt de travail illimité», avertit-on.

Fatima Ameziane.