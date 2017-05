La 4e édition lancée hier

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

En partenariat avec l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, l’Association pour la promotion de la culture et du tourisme (ACT) organise, du 14 au 18 mai, au centre culturel universitaire du campus de Targa-Ouzemour, la 4e édition du Salon de l’art.

L’objectif de cette manifestation culturelle, indique Amazigh Mazi, chargé de communication de l’association, est de permettre aux artistes amateurs, des étudiants notamment, d’exposer et de faire connaître leurs œuvres d’une part et d’autre part de se frotter aux artistes professionnels également invités à cet évènement culturel.

Ce contact entre artistes, jeunes et expérimentés, permettra sans doute aux uns et aux autres d’échanger des idées et de s’enrichir mutuellement. Ce Salon de l’art, qui se tient chaque année, touche pratiquement tous les styles. Cette année, il regroupera une quinzaine d’artistes qui exposeront plus d’une centaine d’œuvres entre tableaux de peinture, poterie, photos, recueils de poésie et sculpture, en plus d’un atelier de recyclage de déchets (Plas’Trik).

Le Salon ne se contente pas uniquement de laisser les artistes exposer leurs œuvres, beaucoup d’autres activités sont prévues. Au 2ème jour de la manifestation (ndlr aujourd’hui), il est prévu une journée de formation sur la communication au profit des associations culturelles et autres, assurée de 9h à 17h par Mme Nawel Guellal.

Des scènes de plein air seront également prévues au programme de chaque après-midi. Ainsi, pour aujourd’hui, à partir de 14h, des scènes de jam-session sont prévues où le public est invité à venir sur scène pour chanter ou jouer de la musique. Demain, les organisateurs ont prévu au niveau de l’entrée du cercle des étudiants des déclamations poétiques.

Pour le 4ème jour, l’après-midi sera réservé à une projection cinématographique, alors que pour le jour de clôture, le public pourra se régaler d’un répertoire musical varié : rock, disco, funk… au niveau de la salle de spectacles du centre culturel universitaire.

B. Mouhoub