L’évasion fiscale prend de l’ampleur !

La fraude fiscale a pris des proportions alarmantes dans la wilaya de Béjaïa, atteignant la somme colossale de 55 482 888,31 DA de chiffres d’affaires dissimulés, durant les premiers mois de l’année en cours (janvier-avril).

C’est le chiffre consigné dans un nouveau bilan établi récemment par la direction de wilaya du commerce. La non facturation, le marché informel et l’utilisation de faux registres de commerce sont, entre autres, les pratiques frauduleuses à l’origine de cette évasion fiscale, qui, faut-il le souligner, nuit énormément à l’économie locale et génère un manque à gagner au trésor public.

Au total, pas moins de 3 580 interventions de contrôle ont été effectuées par les agents des services de la répression de la fraude et du contrôle de la qualité et des prix, durant ces quatre premiers mois de l’année. Ces interventions se sont soldées par le recensement de 999 infractions au code des pratiques commerciales, lesquelles ont donné lieu à l’établissement de 941 procès verbaux, révèle le même bilan.

Par ailleurs, les mêmes services de la DCP ont procédé, durant cette même période, à la saisie d’une quantité de 63, 349 tonnes de diverses marchandises, dont des matériaux de construction, des denrées alimentaires, des viandes, des produits phyto-sanitaire, des détergents... La valeur financière de ces marchandises, saisies de janvier au mois d’avril de l’année 2017, s’élève à 325 4814, 00 DA, selon la même source.

Le nombre de fermetures de locaux commerciaux, décidées par les services de la DCP de Béjaïa, à l’issue de ces interventions de contrôle, s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre la fraude commerciale sous toutes ses formes et la protection du consommateur, est de 63 fermetures. En outre, 13 commerçants ont été sommés de cesser leurs activités commerciales, au terme de ces opérations.

