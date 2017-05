Les travaux lancés hier à Alger

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Les travaux de la première AG du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) ont débuté, hier, à Alger et s’étaleront sur une durée de trois jours.

«Le mécanisme de coopération policière africaine Afripol est un grand acquis qui permettra de renforcer les capacités des pays africains, en matière de lutte contre la criminalité, à travers l’échange d’informations». C’est ce qu’a souligné, hier, le commissaire à la direction de la police judiciaire, et chargé du dossier d’Afripol, Taleb Khaled, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale. Il a mis l’accent sur «les efforts consentis par l’Algérie, pour mettre en place ce projet».

Le même responsable a souligné, dans ce sillage, «l’efficacité de ce mécanisme dans la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment face à la dégradation de la situation sécuritaire dans les pays voisins». L'assemblée générale, organisée par la direction générale de sûreté nationale (DGSN) et la Commission de l'Union africaine (UA), intervient après l'adoption des statuts d'Afripol, lors de la 28e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernements de l'UA, tenue à Addis-Abeba les 30 et 31 janvier dernier.

Au cours de cette réunion, il sera procédé à l'examen des projets des règlements intérieurs de l'assemblée générale et du comité directeur, à la mise en place des membres du comité directeur d’Afripol, ainsi qu'à la définition des cadres généraux de coopération pour les institutions de police aux niveaux national, régional, continental et international. Outre les chefs de police africaines, assisteront à cette première assemblée générale, les responsables des institutions policières régionales et internationales.

Il y a lieu de souligner que la commission chargée de la création d'Afripol a tenu quatre réunions. La première en juillet 2014 à Addis-Abeba, la deuxième à Kampala (Ouganda) en octobre de la même année, suivie de la réunion d'Alger en mars 2015 et d'une dernière réunion à Addis-Abeba en juin 2015. L'Algérie avait abrité en décembre 2015 la conférence des chefs de police africains (Afripol), pour parachever l'activation des textes juridiques de cette instance.

Samira Saïdj