Amendes et retraits de permis par centaines

En dépit de l'augmentation du nombre des sanctions contre les automobilistes fautifs, au cours du mois écoulé, ces derniers ne semblent toujours pas conscients des dangers de la route dans la wilaya de Boumerdès.

Les services de la sûreté départementale ont infligé des amendes forfaitaires à 2250 automobilistes durant le mois d'avril dernier, et retiré le permis de conduire à 632 autres.

Les infractions au code routier, de l'ordre de 391, restent toujours élevées. Elles s’ajoutent à celles liées à l’excès de vitesse, dont 150 avaient été captées par radar, au niveau des différents tronçons de route environnants, dont la RN12 et la RN5.

Dès qu'ils mettent le pied sur l'accélérateur, de nombreux conducteurs de véhicules légers ou lourds semblent oublier qu'ils ne sont pas les seuls sur la route. Lors de l’excès de vitesse, ils ne peuvent éviter ni les crevasses, ni les carambolages, et encore moins les dérapages au niveau des chaussées glissantes. Conséquence : c’est la mort certaine pour certains et l'invalidité pour de nombreux autres. Au mois d'avril dernier, 1 mort et 23 blessés ont été enregistrés suite à une vingtaine d’accidents.

Par ailleurs, l’on apprendra que les éléments de la police urbaine avaient effectué pas moins de 45 actions, dont 25 contre le commerce informel, et d'autres contre l'atteinte à l’environnement, ayant une incidence sur la santé de la population.

Salim Haddou.