1 567 appels reçus sur le 15-48 et le 17 en avril

Par DDK | Il ya 49 minutes | 88 lecture(s)

Pas moins de 1 567 appels téléphoniques ont été reçus sur le numéro vert (15-48) de la sûreté de wilaya et sur le numéro de secours (17), durant le mois d’avril de l’année en cours.

Tel est le un bilan des services des moyens techniques de ce corps de sécurité, a indiqué, hier, un communiqué de la S.W de Béjaïa. Parmi ces appels reçus, 324 avaient pour but d’informer sur des accidents de la circulation, des crimes ou pour dénoncer des tentatives d’atteinte sur des particuliers et des biens publics et privés.

En outre, 90 autres appels reçus ont permis de traiter des affaires ayant trait à des demandes d’intervention et de secours. Par ailleurs, un nombre de 865 citoyens ont usé de ces numéros, mis à la disposition de la population par la DGNS, pour demander des informations, des orientations ou solliciter l’intervention d’autres services, comme la protection civile, en vue, notamment, de secourir des blessés d’accidents de la route.

La sûreté de wilaya de Béjaïa a salué, au passage, "le sens de responsabilité" des citoyens en recourant à ces numéros, pour dénoncer les activités criminelles. Ce qui facilite, explique-t-on, le travail des services de sécurité.

Boualem S.