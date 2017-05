Le bras de fer entre la CNR et la DE continue

Par DDK | Il ya 49 minutes | 116 lecture(s)

Pas moins de 2 039 dossiers de départ à la retraite de travailleurs de l’éducation sont actuellement en stand-by à Béjaïa. «Cet état de fait est dû au veto imposé quant au traitement de ces dossiers par les services de l’agence locale de la caisse nationale de retraite (CNR)», soutiennent d’une même voix plusieurs travailleurs concernés.

Ainsi, la situation des fonctionnaires, qui ont formulé des demandes de départ à la retraite anticipée sans condition d’âge conformément à la loi, constitue, une véritable équation, pour l’administration de la CNR. Les demandeurs affirment que les dossiers ont été bel et bien déposés à temps, au niveau du service concerné.

Toutefois, la CNR aurait rejeté les dossiers sous prétexte que le délai fixé (avant le 31 décembre 2016) aurait été dépassé par la direction de l’éducation de Béjaïa. Chose que réfute cette dernière qui soutient mordicus que la CNR «a été invitée à temps pour prendre connaissance des modalités d’envoi des dossiers, avec une liste établie bien à l’avance».

Le couac relevé par certains observateurs au fait des tenants du dossier serait lié à la méthode à suivre dans le traitement de ces nombreux cas mais aussi au manque de personnel. À noter qu’à l’échelle nationale, ils sont des milliers à être dans la même situation dans 19 directions de l’éducation.

Depuis l’adoption de la loi 16-15 du 31 décembre 2016, modifiant et complétant la loi 83-12 relative à la retraite et qui est entrée en vigueur début janvier 2017, annulant la retraite proportionnelle, un engouement sans précédent des candidats à l’allocation de retraite a été constaté. Ce «retard» mis dans le traitement de ces dossiers a soulevé un tollé général chez les travailleurs de ce secteur. Sauf que jusque là, le problème reste posé en entier et aucune solution ne semble se profiler à l’horizon face au silence des administrations concernées.

T Mustapha.