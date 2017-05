Sit-in des conseillers d’orientation devant la DE

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Des dizaines de conseillers d’orientation ont tenu, hier matin, un rassemblement devant le siège de la direction de l’éducation de la wilaya de Bouira pour protester contre leurs conditions socioprofessionnelles qu’ils qualifient de déplorables.

Les protestataires ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : «halte à l’injustice», «la promotion est un droit» ou encore «20 ans de service sans promotion !». Selon certains conseillers rencontrés sur les lieux, à travers cette action de protestation, ils ne font que réitérer leur appel à la prise en charge des revendications de ce corps de l’éducation nationale contenues dans la plateforme élaborée en 2008. Parmi ces revendications, notre interlocutrice citera entre autres, la révision de la classification, le droit aux promotions, la prise en charge des frais des conseillers ou encore l’accès au logement. «De tous les corps de métiers de l’éducation nationale, nous sommes les plus marginalisés et les plus défavorisés, Nous sommes les seuls à n’avoir pas droit à la promotion», Nous confie une conseillère d’orientation. Et d’ajouter «le travail que fait le conseiller est énorme. On s’occupe de la pédagogie, de l’administration et de beaucoup d’autres taches. Mais nous n’avons pas le droit d’être promu au rang de directeur et autres grades de l’éducation nationale. Cela s’appelle tout simplement de l’injustice». Il est utile de signaler que les conseillers d’orientation de la wilaya de Bouira ont répondu à l’appel du syndicat Unpef. Pour rappel, ce syndicat a appelé à la tenue de rassemblements devant les directions de l’éducation à l’échelle nationale.

Djamel Moulla