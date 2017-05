Un préavis de grève déposé

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

La section syndicale UGTA de l’ITHT de Tizi-Ouzou, annonce avoir déposé un préavis de grève, pour la journée du Mercredi 24 du mois en cours.

La décision d’arrêt de travail, pour ladite journée a été prise à «l’unanimité à l’issue de l’assemblée générale de travailleurs adhérents à la section syndicale UGTA, tenue avant-hier» indique-t-on. Pour ce qui est du motif de la protestation, dans leurs préavis, les travailleurs, parlent «de l’exclusion et de l’élimination de Mlle Bouda Linda ayant postulé pour le recrutement au poste d’attaché principal d’administration par le jury». Et d’expliquer cela « suite à un complot mijoté par le chef du personnel par intérim et autres complices ayants envisagés de recruter et de favoriser quelqu’un de leur entourage». Il dénonce, par ailleurs «l’inertie de l’administration qui ne prend pas de mesures pour annuler le résultat du concours». En outre «le retard accusé par la tutelle», qui «doit se rappeler de l’engagement et des promesses faites lors de la dernière rencontre, et prendre en charge les revendications légitimes des travailleurs».

K. H.