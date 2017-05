Un nouveau centre inauguré à Ben Aknoun

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

L'ambassadeur des Pays-Bas en Algérie, Robert Van Embden, a procédé, hier à Alger, à l'inauguration du centre de réception des demandes de visas géré par "VFS Global".

En effet, les demandes de visas Schengen pour les Pays-Bas ainsi que les demandes de visas pour les Caraïbes néerlandaises ont commencé à être soumises au niveau de ce centre. «Les décisions relatives aux demandes de visas à court terme pour les Pays-Bas continueront à être traitées au bureau régional d'appui des Pays-Bas à Amman (Jordanie). Le centre de réception des demandes de visas n'a aucun impact sur le résultat de la décision des visas ou sur le temps de traitement», a affirmé M. Van Embden, en marge de l'inauguration de ce nouveau centre, au siège du VFS Global, sis Ben Aknoun. En ce qui concerne les autres services consulaires (demandes de visas MVV ou visas de long séjours, demandes de passeports néerlandais, déclarations consulaires ou légalisation de documents algériens), ceux-ci sont toujours traités au niveau de l'ambassade. L'ambassadeur des Pays-Bas s'est félicité de l'augmentation du nombre de demandes de visas pour son pays, durant les quatre premiers mois de l'année en cours, qui est estimé à 1081 dont 737 ont été accordés, et 344 refusés, «sachant qu'en 2016 ses services en ont enregistré 167», a-t-il dit. Parmi les points positifs de ce centre, figure sa capacité permettant d’accueillir un plus grand nombre de personnes pour déposer leurs demandes. Aussi, il dispose d’une aire de stationnement autour de l'installation, est confortable, et permet aux demandeurs d'attendre dans de bonnes conditions. Le même responsable a mis l'accent, par ailleurs, sur la coopération économique algéro-néerlandaise, qui «est actuellement en phase de diversification et d’intensification, selon une volonté de haut niveau», a-t-il indiqué. Et d'ajouter: «l'Algérie est un pays important dans le domaine économique, notamment l'agriculture et les énergies renouvelables qui nous intéressent beaucoup».

Samira Saïdj.