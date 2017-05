Hattab lance la campagne ce matin

Par DDK | Il ya 14 minutes | 3 lecture(s)

À quelques jours du début de la saison estivale, la direction de la protection civile de la wilaya de Béjaïa s’apprête à lancer une campagne de sensibilisation et de prévention.

Elle concernera les accidents de la route, des dangers liés aux feux de forêts et aux récoltes, et ceux liés aux baignades. Le coup d’envoi de cette campagne sera donné, par le wali de Bejaia, Mohamed Hattab, aujourd’hui, à partir de l’esplanade de la maison de la culture Taos Amrouche.

La caravane à laquelle se joindront les partenaires de la protection civile de Bejaia, dont l’association écologique NEMLA, La conservation des forets, le PNG, la direction des transports, la sureté nationale, la gendarmerie nationale et d’autres acteurs associatifs, se déplacera ensuite vers le Mont Gouraya afin de sensibiliser les citoyens sur l’importance de la préservation du patrimoine forestier, en proie aux flammes durant la saison estivale.

«Cette campagne se poursuivra tout au long de l’année pour atteindre le maximum de citoyens à travers plusieurs localités de la Wilaya et comprendra plusieurs thèmes de sensibilisation, avec le concours de plusieurs sponsors et la participation de plusieurs partenaires ayant le même objectif, à savoir la sauvegarde des estivants, de notre patrimoine forestiers et de tous nos concitoyens.

Cette campagne aura comme slogan «Avant que ça n’arrive» précise le commandant Fatseh Soufi, chargé de communication à la protection civile de Bejaia. Cette action, selon la même source, vise à «Sensibiliser la population sur les dangers, afin de diminuer au maximum le nombre de victimes des différents accidents, en leur inculquant la culture du danger ainsi que celle de la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable», tout en vulgarisant les risques afin de mieux connaitre les dispositions à prendre face à chaque danger.

La caravane de sensibilisation de la protection civile se déplacera, les prochains jours, dans les écoles des trois cycles, les campus et les cités universitaires, les CFPA, les placettes publiques, les zones et villages enclavés, les maisons de jeunes, les plages et les campings ainsi que les gares routières.

F.A.B.