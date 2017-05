Les habitants de Tifaou ferment la mairie

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Les villageois de Tifaou ont fermé, hier à nouveau, le siège de leur APC. Ils sont venus crier leur «ras-le-bol» de toujours recourir aux fosses septiques qui leur «empoisonnent le quotidien».

Ils qualifient la situation de «critique». Une fosse sise au lieu-dit Lqahwa Mo Hachi déborde à ciel ouvert et aurait contaminé deux enfants. «Deux enfants ont certainement été contaminés par un virus qui provient de cette fosse. Ils sont hospitalisés au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou», nous dira un contestataire.

Un autre ajoutera : «Nous tirons une sonnette d'alarme, surtout que l'été est à nos portes. Nous craignons le pire». Il est à noter que l'ONA de Draâ El-Mizan s'était déplacé dernièrement sur les lieux pour vider cette fosse. Mais comme celle-ci n'a pas d'accès, il n'a pas été possible pour les agents d'accomplir leur tâche.

«Le matériel d'aspiration qui peut aller jusqu'à neuf mètres ne peut atteindre cette fosse», nous explique un autre contestataire. Les villageois souhaitent qu’un accès soit ouvert vers cette fosse septique, mais le propriétaire du terrain s’y opposerait. En tout cas, à défaut d'un réseau d'assainissement fiable, les habitants de ce village ainsi que ceux des hameaux environnants n’ont d’autre choix que continuer à recourir à ce procédé moyenâgeux pour évacuer leurs eaux usées.

Il est à rappeler que ces mêmes citoyens avaient fermé la mairie et bloqué la RN25 durant plus de quatre jours, en janvier dernier, pour réclamer un meilleur cadre de vie. Ils demandaient le bitumage de la route du village sur plus de 3 000 mètres, l’extension du réseau d'assainissement, le gaz naturel et l'alimentation en eau potable.

Il est à noter qu’une délégation composée de tous les services concernés s'était rendue sur les lieux. Le constat a été fait et toutes les fiches techniques ont été établies. Des promesses ont été données, «mais pour le moment rien n'a encore été entamé», déplorent les villageois.

Amar Ouramdane