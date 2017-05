La SDC passe aux coupures dès samedi

Par DDK | Il ya 14 minutes | 34 lecture(s)

C’est une action inédite à laquelle va procéder la SDC de Bouira en lançant dès samedi "une campagne de coupure d’énergie électrique et gazière pour obliger les mauvais payeurs à s’acquitter de leurs redevances".

Dans un communiqué, il est mentionné que ‘’3411 abonnés totalisent des créances de 22,5 millions de dinars’’. La première étape de cette campagne concernera, en premier lieu, les abonnés des localités de Bouira Est, Haïzer et Taghzout qui relèvent de l’agence commerciale de Larbi Ben M’hidi, à Bouira.

La chargée de communication de la SDC fera savoir que ces coupures se feront par les employés et agents de la direction de distribution de Bouira "en vue de la mise en œuvre de cette campagne de coupure d’électricité et de gaz."

Pour justifier cette action radicale, la SDC invoque que "ces créances freinent nos projets relatifs au plan de passage été, au programme propre et au programme de l’État qui ont pour buts essentiels l’amélioration de la qualité et la continuité des services, et par conséquent, l’amélioration des conditions de vie des citoyens."

Hafidh B.