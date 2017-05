Améliorations à l’hôpital

Par DDK | Il ya 15 minutes | 29 lecture(s)

Construit en 1871, l’hôpital Akloul Ali d’Akbou est dans un piètre état. Et le wali de Bejaia, Mohamed Hattab, l’a lui-même constaté, avant-hier, au cours d’une visite d’inspection sur les lieux.

«Vu l'état de délabrement de la structure qui abrite un service de psychiatrie ainsi que de médecine spécialisée, le wali a instruit le chef de daïra d’Akbou afin de procéder à la prospection d’un terrain où d’une infrastructure pour le transfert de ces services pour offrir les meilleures conditions de travail aux médecins et de meilleures prestations médicales aux usagers», apprend-on de la cellule de communication de la wilaya.

Le chef de l’exécutif de la wilaya avait déjà visité les différents services de l’hôpital d’Akbou en mars dernier. Lors de cette visite, il a constaté «la situation catastrophique dans laquelle le malade est pris en charge notamment au niveau du service des urgences, ordonnant le transfert immédiat de ce service vers le nouveau bloc, réalisé à cet effet il y a une année mais inexploitée pour des raisons inconnues», selon la chargée de communication de la wilaya.

«Comme promis, le wali de Bejaia est retourné sur les lieux, avant-hier, afin d’inspecter l’état d’exécution de ses décisions prises pour améliorer les conditions de prise en charge des malades de cette localité», indique encore notre interlocutrice, qui précise qu’«une nette amélioration a été constatée par le wali après le transfert du service des urgences vers le nouveau bloc réalisé a cet effet depuis une année déjà mais non opérationnel pour non achèvement de quelques petits travaux et qui ont été effectués enfin sur instruction du wali lors de sa dernière visite».

A la demande du premier magistrat de la wilaya, poursuit la même source, «un radiologue sera affecté prochainement au niveau de cet hôpital par le ministère de la Santé. Ainsi les malades ne seront plus renvoyés vers le privé pour effectuer leurs radios.»

F.A.B.