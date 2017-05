Les retraités de l'ANP en rassemblement

Par DDK | Il ya 57 minutes | 73 lecture(s)

Ils étaient plus d'une centaine de retraités de l'ANP à se réunir jeudi matin, au niveau de l'esplanade de la mairie de M'Chedallah.

Un rassemblement qui a regroupé les délégués de plusieurs wilayas telles Bejaia, Tizi-Ouzou, Bordj Bou Arreridj et Sétif, ainsi que tous les délégués de l'ensemble des daïras de la wilaya de Bouira. Même si aucun ordre du jour spécifique n'a été inscrit pour ce regroupement, l'on apprendra cependant que les protestataires exigent des autorités la satisfaction de leurs plateforme de revendications. Aussi, tour à tour, les délégués ont pris parole pour rappeler leurs doléances, qui sont d'ordre social en rappelant plusieurs lois promulguées en leur faveur depuis quelques années mais non appliquées à ce jour. La sureté urbaine de la daïra a, de son côté formé un discret dispositif autour du lieu sans intervenir, au même titre que de nombreux curieux, qui ont écouté ce qui se disait en se tenant légèrement à l'écart. Les ex-militaires, dont la majorité est un groupe de gendarmes en retraite, se sont dispersés dans le calme après environ deux heures de discussion, en se donnant rendez-vous pour une prochaine rencontre, dont la date et le lieu sera communiqué ultérieurement par leurs délégués. On apprendra également qu’un plan d’activités a été arrêté pour entreprendre des actions pacifiques afin d’exiger la satisfaction de leurs revendications.

O. S.